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В Киеве Служба Безопасности Украины в настоящее время проводит оперативные действия в главном офисе группы охранных компаний «СТЕЛС-1». Как выяснили журналисты, владельцем компании является священнослужитель Украинской Православной Церкви дьякон Вячеслав Павлив.

Фото: "СТЕЛС-1"

«"У СТЕЛС-1", где отец Вячеслав Павлив дьякон и владелец, сейчас СБУ. Все лежат на полу, телефоны отняли. Все окружено. […] До этого его предупреждали, чтобы Церкви не помогал», - сообщили в УПЦ.

Из открытых источников известно, что компания не один год официально обеспечивает защиту храмов УПЦ, охраняет крестные хода, богослужения и церковные мероприятия.

Накануне обысков в компанию нанесли визит представители группы "С 14". Радикалы повредили имущество компании надписями, в которых выражали протест против УПЦ.

«СТЕЛС-1» была основана в 1997 году. Компания осуществляет охрану объектов любой категории сложности по всей территории Украины, обеспечая защиту физических и юридических лиц.

Лозунг компании: «Наша миссия – охранять и защищать. Мы – всегда рядом!».
ForUm

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