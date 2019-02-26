Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Елизавета Пескова работает стажером у евродепутата от Франции, бывшего члена партии Марин Ле Пен Эмерика Шопрада.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на AFP.

Шопрад, который также является членом парламентского комитета по иностранным делам, уверяет, что Пескова, которая изучает право во Франции, не имеет доступа к конфиденциальным документам.

Пресс-секретарь парламента Марджори ван ден Брук добавила, что «на самом деле сам Шопрад никогда не имел доступа к конфиденциальным документам».

Он был избран в парламент от французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен в 2014 году, но, как сообщается, с тех пор вышел из партии и считает себя независимым.

По словам самого Шопрада, Елизавета начала свою стажировку в ноябре 2018 года и уедет в конце апреля, когда закончится срок его полномочий.

Он заявил, что Пескова не может участвовать в закрытых дебатах или в работе делегации ЕС/РФ, в которую входит Шопрад.

Депутат добавил, что ей платят 1000 евро в месяц.

С другой стороны, Кристин Рево д'Алонн-Боннефуа, член Европейского парламента от Франции, заявила AFP, что она встревожена.

«Это действительно шокирует. Дочь пресс-секретаря Кремля - ​​не просто кто-то. Я удивлена, что ее принятие на работу было подтверждено кадровой службой парламента», - добавила она.

Шопрад был наблюдателем на «референдуме», под прикрытием которого РФ оправдывает аннексию Крыма. «Я никогда не скрывал, что считаю Крым исторически русским», - заявил он.

Напомним, евродепутат от Латвии Сандра Калниете («Новое Единство») встревожена, что дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Елизавета Пескова имеет доступ к базам данных Европарламента.