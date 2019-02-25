Евродепутат от Латвии Сандра Калниете («Новое Единство») встревожена, что в Европарламенте работает дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Елизавета Пескова.

Калниете написала обращение к руководству ЕП, в котором называет данную ситуацию «недопустимой» и «компрометирующей Европарламент как институцию», сообщает Delfi.

Калниете опасается того, что Пескова имеет доступ к базам данных Европарламента. По ее словам, это «противоречит любым стандартам безопасности». «Мы определенно можем взять процесс под контроль, чтобы в Европарламенте не работали члены семей представителей режима Путина», — негодует политик.

Елизавета Пескова на данный момент является стажером евродепутата от Франции. Эта должность дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента.