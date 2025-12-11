Євробачення під загрозою: Ісландія приєднується до політичного бойкоту

Національна телерадіокомпанія Ісландії RÚV оголосила у середу, 10 грудня, що країна не братиме участі в музичному конкурсі «Євробачення-2026». У пресрелізі зазначено, що правління RÚV, «посилаючись на прецедент», закликало Європейський мовний союз (ЄМС) виключити з конкурсу ізраїльський телеканал KAN. Формально на «Євробачення» виконавців надсилають не країни, а національні мовники – члени ЄМС.

В RÚV підкреслили, що йдеться про прецедент відсторонення Білорусі у 2021 році та Росії у 2022 році за невідповідність правилам і цінностям конкурсу. «З огляду на суспільні дебати в нашій країні і реакцію на рішення ЄМС, ясно, що ні радості, ні спокою з приводу участі RÚV в “Євробаченні” не буде», – заявили в мовнику.

Ісландія приєдналася до бойкоту кількох країн

Таким чином, Ісландія стала п’ятою країною, яка бойкотує «Євробачення-2026» на знак протесту проти допуску Ізраїлю на тлі його дій у секторі Газа. Раніше схоже рішення ухвалили Іспанія, Ірландія, Словенія та Нідерланди. Інші держави, зокрема Німеччина, погрожували відмовитися від участі у конкурсі, якщо Ізраїль не буде допущений.

Дати проведення конкурсу

Півфінали «Євробачення-2026» заплановані у Відні на 12 та 14 травня, фінал відбудеться 16 травня.