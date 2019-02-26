Следственный комитет РФ подозревает украинских военных в причастности к подрыву на мине автобуса с гражданскими на Донбассе.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте следкома.
По данным российского следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины заминировали разделительный газон автомобильной дороги Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь перед контрольным пунктом въезда-выезда «ДНР» «Еленовка» недалеко от одноименного населенного пункта. 23 февраля 2019 года по этому участку автодороги двигался микроавтобус с гражданскими лицами. При пересечении нейтральной зоны в направлении от населенного пункта Новотроицкое, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, к населенному пункту Еленовка, находящемуся под контролем «ДНР», транспортное средство выехало на разделительный газон дороги, где произошел подрыв заминированного боеприпаса. 32-летний водитель транспортного средства погиб на месте, еще двое пассажиров – 85-летняя женщина и 59-летний мужчина получили ранения, от которых женщина позже скончалась.
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