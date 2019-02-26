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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Сумской области очередную попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники обнаружили в социальной сети ВКонтакте фейковый аккаунт «Роман Н», с использованием которого осуществлялось администрирование антиукраинской группы «Сумы – это Россия – Новороссия».

Сотрудники СБУ установили, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома. Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО «Национальные кабельные сети» (Москва, Российская Федерация).

«С использованием фейкового аккаунта в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети Интернет накануне и во время избирательного процесса», - заявили в пресс-центре.

СБУ обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и в случае обнаружения подобных противоправных фактов с целью использования их личных данных информировать правоохранителей.  
ForUm

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