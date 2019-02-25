В Печерском районном суде Киева рассматривают меру пресечения бывшему главе Генерального штаба Владимиру Замане, сообщает Радио Свобода.

Адвокаты ходатайствовали о перерыве в заседании для ознакомления с материалами дела. Судья удовлетворил его и объявил перерыв до 19:00.

В суде Замана сказал журналистам, что его бы «никто не трогал», если бы не критика власти с его стороны. Он отверг обвинения в свой адрес.

Отвечая на вопрос судьи о подозрениях, он заявил: «Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью», передает Украинская правда.

Замана возглавлял Генеральный штаб с февраля 2012 года по февраль 2014 года. 25 февраля прокуратура сообщила, что его задержали по подозрению в государственной измене.

Замане инкриминируют сокращение состава Вооруженных сил Украины, в частности количества авиационных воинских частей, что «фактически лишило противовоздушной обороны» Украину, и передачу Военно-морским силам военных частей Воздушных сил ВСУ. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, последний шаг предоставил значительные преимущества России в контроле и блокировании дислоцированных в Крыму подразделений ВСУ во время аннексии полуострова.

Кроме того, Заману обвиняют уничтожения военных комиссариатов, что, по версии правоохранителей, заблокировало мобилизацию в 2014 году.