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В субботу, 23 февраля, на железнодорожном переезде в селе Дерно Киверцовского района Волынской области легковой автомобиль «ЗАЗ 11028» столкнулся с грузовым поездом. В результате ДТП водитель и трое пассажиров транспортного средства получили телесные повреждения, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

За рулем автомобиля находился 65-летний житель Рожищенского района. Пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, водитель столкнулся с грузовым поездом.

В результате столкновения, водитель и трое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения. Одного из них, 39-летнего жителя Рожищенского района, госпитализировали в отделение реанимации.

По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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