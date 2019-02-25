также в разделеРелигия
В Одессе прихожане собора УПЦ КП выступила против своего владыки 13
Волынский митрополит УПЦ поддержал насельников Низкиницкого монастыря, который хотели перевести в ПЦУ 14
В Беларуси отмечают 180-летие Полоцкого Собора, вернувшего в Православную Церковь более 1,6 млн униатов 11
Русская Церковь будет развивать социальное служение в Европе 19
В РПЦ поблагодарили Болгарского Патриарха Неофита за поддержку православия в Украине 12
На Винниччине образовано новое православное монашеское сестричество 16
В Одесской области представители ПЦУ срезали замки на храме УПЦ 23
Филарет просит УГКЦ отказаться от литургии в Софийском соборе 12
Наместник Почаевской Лавры: Монастыри никуда не переходят и не перейдут 21
Митрополит Антоний рассказал, как провести Масленицу и подготовиться к посту 8
Состояние Патриарха Грузии, которому стало плохо во время воскресной литургии, стабильное 11
На Буковине активисты ПЦУ устроили массовые провокации по селам 14
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Фанару 20
Патриарх Варфоломей заявил, что Патриарха Киевского нет и никогда не было 169
На встрече с членами Совета Церквей Гройсману рассказали о нарушении прав верующих УПЦ 45
Минкультуры нарушило закон, не предоставив копию устава ПЦУ, - юрист 37
Кличко встал в защиту монастыря УПЦ 147
В Запорожье прибудет Касперовская икона Божьей Матери 16

Пост и молитва - это два крыла, с помощью которых человек взлетает к Богу. 

Фото: Фотолетопись

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди вчера во время Литургии в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов, сообщает «Фома в Украине».

Предстоятель истолковал значение евангельской притчи о блудном сыне (Лк. 15:11-32), которая читалась за богослужением.
 
«Блудный сын - это образ грешника, который отходит от отчего дома, отходит от Бога и проживает все таланты, которые Господь даёт человеку, чтобы он их принял во благо. Но потом, разбитый душой и телом человек осознаёт всё и возвращается в отчий дом», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
По его словам, в этой притче грешник вспоминает о Божьем милосердии, о ценности тех духовных даров, которые есть у Господа, и которые Он готов дать каждому человеку.
 
«В этой истории о блудном сыне очень важно решение: когда мы отходим от Бога, осознаём, что нам плохо, страдаем, то нужно вернуться к Нему», - сказал Предстоятель УПЦ.
 
Однако часто «это "нужно" так и остаётся просто "нужно" - человек не встаёт и не идёт к Богу, не делает и шага к Нему». «А блудный сын проявил решимость: он встал и пошёл», - продолжил он.
 
«Мы все в какой-то мере являемся блудными сыновьями: кто-то дальше отходит от Бога, кто-то меньше. Затем мы возвращаемся и снова уходим... И возвращение наше в Отчий дом совершается через пост и молитву», - сказал Блаженнейший Онуфрий.
 
По его словам, пост и молитва — это два крыла, с помощью которых человек взлетает к Богу, отрываясь от земного, греховного. 

«Именно поэтому Святая Церковь напоминает нам о блудном сыне перед Великим постом», — пояснил Предстоятель УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги