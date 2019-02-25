Пост и молитва - это два крыла, с помощью которых человек взлетает к Богу.

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Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в проповеди вчера во время Литургии в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов, сообщает «Фома в Украине».

Предстоятель истолковал значение евангельской притчи о блудном сыне (Лк. 15:11-32), которая читалась за богослужением.



«Блудный сын - это образ грешника, который отходит от отчего дома, отходит от Бога и проживает все таланты, которые Господь даёт человеку, чтобы он их принял во благо. Но потом, разбитый душой и телом человек осознаёт всё и возвращается в отчий дом», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.



По его словам, в этой притче грешник вспоминает о Божьем милосердии, о ценности тех духовных даров, которые есть у Господа, и которые Он готов дать каждому человеку.



«В этой истории о блудном сыне очень важно решение: когда мы отходим от Бога, осознаём, что нам плохо, страдаем, то нужно вернуться к Нему», - сказал Предстоятель УПЦ.



Однако часто «это "нужно" так и остаётся просто "нужно" - человек не встаёт и не идёт к Богу, не делает и шага к Нему». «А блудный сын проявил решимость: он встал и пошёл», - продолжил он.



«Мы все в какой-то мере являемся блудными сыновьями: кто-то дальше отходит от Бога, кто-то меньше. Затем мы возвращаемся и снова уходим... И возвращение наше в Отчий дом совершается через пост и молитву», - сказал Блаженнейший Онуфрий.



По его словам, пост и молитва — это два крыла, с помощью которых человек взлетает к Богу, отрываясь от земного, греховного.

«Именно поэтому Святая Церковь напоминает нам о блудном сыне перед Великим постом», — пояснил Предстоятель УПЦ.