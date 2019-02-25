Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира Ривненского военного полигона, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полковник требовал неправомерную выгоду в размере 10% от суммы контракта у частного предприятия за содействие в заключении соглашений для реализации оборонных заказов, финансируемых из бюджетных средств.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую должен был получить злоумышленник составляла 24 тыс. долларов США.

Правоохранители задержали командира военного полигона на трассе под Ривным во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 7000 долларов США. Получение 3000 американских долларов США сотрудники СБУ задокументировали ранее. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями ГБР г. Хмельницкий и под процессуальным руководством Хмельницкой военной прокуратуры.