В селе Стоянка Киево-Святошинского района на АЗС между водителями разного возраста из-за поздравления с «советским праздником» произошел конфликт со стрельбой, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Потасовка переросла в драку, во время которой старший мужчина совершил несколько выстрелов в область спины младшему. Затем стрелок сел в автомобиль Audi Q7 и быстро исчез в неизвестном направлении.

На месте преступления работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, патрульная полиция. Во время осмотра места происшествия изъяты 3 гильзы, резиновую пулю, калибром 9 мм.

Пострадавший 34-летний житель столицы каретой скорой помощи был доставлен в больницу, где ему диагностировали огнестрельные ранения головы и слепое ранение поясницы.

Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность правонарушителя. Им оказался 59-летний житель села Гореничи. В доме гражданина при проведении неотложного обыска полиция изъяла устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, и разрешительные документы. Мужчине по месту жительства вызвали медицинскую помощь, его госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы головы.

Сейчас оба участника инцидента задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, они находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено 2 уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства конфликта, выясняют роль каждого участника драки, опрашивают свидетелей. Продолжается следствие.