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Президент США Дональд Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает «Экономическая правда».

Трамп объяснил свое решение прогрессом в переговорах с Китаем.

Он отметил, что  сторонам удалось найти точки соприкосновения по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг и валюты.

Президент США также анонсировал саммит с китайским лидером Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки.

Напомним, о введении нового пакета пошлин на китайские товары Трамп объявил 18 сентября 2018 года, указав, что Пекин проводит недобросовестную политику в области технологий и интеллектуальной собственности, принуждая американские компании продавать технологии китайским конкурентам. Это создает угрозу долгосрочному здоровью и процветанию американской экономики, заявил Трамп.

Правительство в Пекине в тот же день заявило о введении ответных пошлин на сумму 60 млрд долларов. С начала июля две крупнейшие в мире экономики уже ввели пошлины друг против друга на общую сумму 100 млрд долларов. США обвиняют Китай в протекционизме, несправедливых субсидиях и хищении технологий. Китай отрицает это.
ForUm

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