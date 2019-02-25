Вчера, 24 февраля, в Голосеевском районе Киева патрульные обстреляли автомобиль за отказ остановиться, Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В 22:40 полицейские остановили автомобиль КИА. Водитель отказался выходить из машины и начала бежать.

Полицейские сделали женщине несколько предупреждений, а затем открыли огонь из табельного оружия. Они выпустили 10 пуль, часть которых попала в машину. Однако, женщину остановил только забор частного дома.

По предварительным данным, водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.