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Суть Масленицы заключается не в гастрономических особенностях, а в прощении обид перед Великим постом.

Фото: КП в Украине

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем блоге на сайте «КП в Украине». 

«В эту последнюю подготовительную неделю перед Великим постом Церковь напоминает человеку о главной помехе, которая губит и разрушает его душу и жизнь. Это непрощенные обиды. Сколько человеческих судеб было скомкано из-за них, сколько семей было разрушено, сколько прекрасных порывов не реализовано. Прощение обид - это начало жизни во Христе, жизни по Евангелию», - рассказал владыка Антоний.

Митрополит напомнил, что само слово «человек» дословно означает «чело или лицо, обращенное к небу, вечности», но мы постоянно нарушаем свое предназначение и клонимся под тяжестью грехов к земле. 

«В последние дни перед грядущим Великим постом очень важно обратить свое лицо к небу, соприкоснуться с ним, простив своих обидчиков, освободившись от груза накопившихся обид. Никто не сможет вознестись на небеса, кроме тех, в ком есть небо, и никто не попадает в ад, кроме тех, в ком есть ад. Вот этого мы и должны по-настоящему бояться и об этом радеть», - отметил митрополит Антоний. 

Владыка поясняет, что Масленицу надо провести радостно, предвкушая грядущую за постом Пасху. И прощение врагов должно стать первым шагом на пути к Великому посту.

«Наши обиды очень часто строятся на субъективном видении ситуаций и зачастую не отображают действительную картину. Но даже если нас обидели незаслуженно, это не повод для обид, будем считать это полезным опытом и уроком, который поможет нам быть сильнее и милосерднее», - сказал владыка Антоний.

Масленицей называется последняя неделя перед Великим постом, на которой уже не едят мясо, но употребляют рыбу и молочные продукты. В этом году она начинается 4 марта и заканчивается 10 марта. 
ForUm

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