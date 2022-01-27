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Предстоятель Албанской Церкви архиепископ Анастасий поддержал Украинскую Православную Церковь в преодолении церковного раскола.

 Фото: romfea.gr

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в интервью spzh.news.

«Недавно я был у Предстоятеля Албанской Православной Церкви Архиепископа Анастасия. Это умудренный жизнью глубокий старец, очень уважаемый богослов в православном мире, один из самых выдающихся богословов в области миссиологии. В конце нашей встречи он сказал мне такие слова: «Владыка, я вижу, как вы (он имел в виду нашу Церковь) переживаете эти сложности, с каким упованием на Бога, с миром в душе, без агрессии. И потом сказал - я немножко знаю историю. И я уверен – вы победите», - поделился митрополит Антоний.

Владыка отметил, что слова Архиепископа Анастасия могут звучать «лейтмотивом того, что происходит: Церковь Христова побеждает в смирении, в терпении. И в этом ее сила».

 
ForUm

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