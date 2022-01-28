От доброй воли каждого человека зависит, станет ли его жизнь торжеством добра или путем в бездну грехов и страданий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Господь создал людей со свободной волей, поэтому они могут самостоятельно выбирать свой жизненный путь: служение истине, излучение добра, дела милосердия, любовь к людям – или же путь по головам человеческим, отвержение правды и любви, служение себе и своим страстям. Спаситель мог бы в миг всех нас привести к добру и радости Своей волей и властью, но Он оставляет этот выбор за нами, Он ждет свободного и любовного подчинения, а не насильственного, навязанного извне», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что Господь жаждет найти в сердце человеческом веру и любовь, и найдя, спасает такого человека, дарует ему все необходимое.

Управделами УПЦ подчеркнул, что Бог стремится, чтобы сердце человека стало храмом Духа Святого – чистым, наполненным любовью к Создателю и неприятию ко всякому злу.

«Если человек постановит послушание Богу главной целью своей жизни, то она будет благословенна», - напомнил архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, что каждый момент жизни человек совершает главный выбор – быть с Богом или без Него.

«Мир предлагает свои законы выживания и существования в нем, но все эти законы и правила замешаны на грехе: лжи, злодеяниях. И вектор дальнейшей судьбы, зависит от нашей привязанности и принадлежности миру или Богу. Главному выбору всей нашей жизни. «Мир – танец, в котором добро, исходящее от Бога, столкнулось со злом, исходящим от твари…» – пишет Клайв Льюис. Только от доброй воли каждого из нас зависит, станет ли этот танец пляской смерти или победой и торжеством духа, добра и любви», - подытожил архиерей.