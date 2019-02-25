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За минувшие сутки, 24 февраля, российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям наших войск, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг девять раз обстрелял наши опорные пункты:

четыре раза из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное;

дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Пески;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупантами осуществлено семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Екатериновка;

из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП - вблизи населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Золотое-1;

с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево.

Также вчера около 5:00 под обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снарядов и мин. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое – получили ранения.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 24 февраля трое оккупантов уничтожены и четверо – ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.
ForUm

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