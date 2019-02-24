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Прокуратура АРК с июня 2014 года расследует по Крыму 1506 производств. По результатам досудебного расследования в суд направлено 144 обвинительных актов, по 21 уже есть обвинительные приговоры, вступившие в силу. Еще около 358 производств расследуют следователи прокуратуры, 85 обвинительных актов — в судах, вынесено 7 приговоров.

Об этом в интервью для ZN.UA сказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. По его словам, было тяжело расследовать уголовные производства не только из-за того, что нет доступа к территории, но прокуратура попала еще на тот период, когда происходили реформы, когда упразднялось следствие в органах прокуратуры и отдельными категориями производств следователи уже не могли заниматься.

«Нужно было выработать определенную методологию расследования этих преступлений в условиях оккупации. Большинство их было подследственно Нацполиции. Когда мы пришли, в августе 2016 года, в следственном отделе главка НПУ было всего три следователя. А следствие СБУ вообще не было воссоздано. Оно не существовало. Эти все производства начинали когда-то следователи прокуратуры и, по мере создания следственных подразделений СБУ, Нацполиции, мы передавали им уголовные производства, и одновременно нам приходилось обучать их сотрудников, — отметил прокурор. — Я сейчас говорю в основном о преступлениях против основ национальной безопасности, которые легли на наши плечи. Самое сложное — не было практики по этой категории уголовных преступлений. Поэтому первое, мы сделали, — разослали во все учебные учреждения юридической школы Украины запросы об их мнении по квалификации данного преступления».

Мамедов подчеркнул, что Прокуратуре АРК удалось на сегодня установить около девятнадцати с лишним тысяч человек — сотрудников правоохранительных органов (а их в Крыму было 20 тысяч), которые работали в госорганах на момент оккупации. А есть еще органы государственной власти, люди, которые возглавляли Совет министров, райадминистрации, многие другие госучреждения, которых необходимо установить и персонализировать, для того чтобы понимать, что на самом деле происходило во время оккупации полуострова.
ForUm

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