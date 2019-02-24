также в разделеОбщество
Кириленко: История с участником «Евровидения» еще не завершена 47
Прокуратура года расследует 1506 производств по оккупации Крыма 16
«Евровидение-2019»: Украина поднялась в рейтинге букмекеров 63
MARUV могут запретить выступать на «Евровидении» 359
Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в РФ 172
Певица MARUV представит Украину на «Евровидении-2019» 132
Чубаров: 23 февраля – трагический день для крымских татар, чеченцев и ингушей 56
Консул: У политзаключенного в РФ Коломийца самые жесткие условия содержания 44
Аваков: СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции 71
Минкульт: В ПЦУ перешли уже 340 приходов УПЦ МП 56
Матиос: Стабильности не будет, пока имеем такого скурвленного соседа 79
22 февраля. Картина дня 73
Адвокат: У раненых украинских моряков до сих пор остаются осколки в теле 39
Литва предложит ввести дополнительные санкции против РФ 51
Климпуш-Цинцадзе: Венгрия тормозит «языковые» рекомендации «Венецианки» 52
Владельцу ротвейлера, который загрыз жительницу Вознесенска, сообщили о подозрении 97
Конфискованные у Януковича 1,5 миллиарда поступили в госбюджет 61
Омелян пообещал выпить шампанского за здоровье детективов НАБУ 37

Украинские инженеры совместно с их коллегами из Саудовской Аравии, США и Южной Кореи примут участие в разработке беспилотного бомбардировщика.

Об этом стало известно на выставке IDEX 2019, сообщает Укринформ со ссылкой на Naked-science.

Речь идет о большом летательном аппарате, который получит электрооптические инфракрасные датчики и многорежимный радиолокатор. Он сможет нести противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также управляемые бомбы. При этом одним из основных преимуществ новой разработки называют низкую цену и доступность БПЛА на рынке вооружений.

Как известно, The International Defence Exhibition, или IDEX - одна из крупнейших международных выставок вооружений. Она проходит в Абу-Даби раз в два года.

В этом году продукция «Укроборонпрома» представлена на выставке оборонной промышленности IDEX в Абу-Даби 15 предприятиями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги