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В Афганистане за прошлый год в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибли 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены.

Об этом сообщается в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека, сообщает «Новое Время».

По сравнению с 2017 годом число жертв среди мирного населения возросло на 11 процентов. В докладе говорится, что 63 процента нападений совершили противники правительства в Кабуле, в 37 процентах случаев это были боевики радикального исламистского движения Талибан, в 20 процентах - Вилаят Хорасан - отделение джихадистской группировки Исламское государство в Афганистане и в Пакистане.

В ООН также отметили участившееся количество терактов, совершенных смертниками.
ForUm

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