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Сегодня, 23 февраля, в 12.30 на временно оккупированной территории вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В 50 метрах от контрольного пункта «Оленевка», где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.
ForUm

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