Мэр Киева Виталий Кличко фактически встал в защиту Украинской Православной Церкви, заявив, что не имеет никакого значения, какой монастырь - российский или украинский - расположен в Голосеевском парке.

Фото: Вести

Об этом он сказал в разговоре с киевлянкой, сообщают «Вести».

Соответствующее видео опубликовано в фейсбуке "Свободы слова". Местная жительница выразила мнение, что монастырь надо «забрать», ведь в Украине должно быть все украинское. Однако градоначальник с женщиной не согласился.

«Я наполовину русский, у меня мама русская. Так что мы сейчас будем выгонять всех россиян, румын или кого-то? Есть разные монастыри, есть церковь, вера, не нужно туда лезть! И откровенно хочу сказать: не имеет никакого значения - русский монастырь или украинский монастырь», - сказал Кличко.