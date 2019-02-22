21 февраля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел встретился в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре с известным украинским боксёром, выступающим в первом тяжёлом весе, Александром Усиком.

Фото: УПЦ

Также Александр Усик посетил храмы обители и помолился перед местными святынями, сообщает «Православная Одесса».

Приветствуя абсолютного чемпиона мира, единственного обладателя чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности, митрополит Агафангел подчеркнул, что «своими достижениями на ринге Вы прославляете нашу страну на международной арене, являясь не на словах, а на деле истинным патриотом Украины».

«Мы знаем Вас, как глубоко верующего человека, который молится Господу и благодарит Его за все победы, которые были одержаны Вами в нелегких спортивных поединках», - сказал владыка боксеру.

Спортсмен сердечно поблагодарил митрополита Агафангела за столь высокую оценку его деятельности и попросил молитв, отметив, что с детства испытывает близость к Богу.

В завершение встречи владыка благословил чемпиона мира иконой преподобного Кукши Одесского и вручил памятный знак в честь Касперовской иконы Божией Матери.