22 февраля около 7:00 на спецлинию полиции «102» поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице по улице Соборной.
Об этом сообщает пресс-служба облглавка.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.
В действиях лиц усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое преступление наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Как сообщает издание Винниця.инфо, речь идет об офисе БПП «Солидарность».
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