также в разделеПроисшествия
В Харькове за ночь взорвали 2 банкомата 18
На трассе в Николаевской области у мужчины отобрали сумку с 15-ю миллионами 53
На Донбассе от пули снайпер погиб боец 24-й бригады 30
На полигоне в Киевской области подорвались двое военных 30
На границе с Румынией пограничники со стрельбой задержали двоих водолазов 44
В Николаевской области собака насмерть загрызла девушку 42
В оккупированной Макеевке захватили в плен чиновника из Волновахи 49
На Донбассе боец ООС получил смертельное ранение 46
На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, есть раненые 50
С октября от гриппа умерли 33 украинца 35
В больнице умер еще один пострадавший в страшном ДТП на Полтавщине 394
На Полтавщине разбился микроавтобус: четыре человека погибли, двое в реанимации 69
В ООС зафиксированы самые интенсивные обстрелы с начала года 215
На оккупированной Луганщине наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник 57
За неделю в Украине корью заболели более 3 тысяч человек 51
СМИ сообщили о взрывах в Донецке 136
В Чернобыльской зоне произошел пожар 34
На Николаевщине школьнику взрывом оторвало руку 53

22 февраля около 7:00 на спецлинию полиции «102» поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице по улице Соборной.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к совершению правонарушения.

В действиях лиц усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое преступление наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Как сообщает издание Винниця.инфо, речь идет об офисе БПП «Солидарность».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги