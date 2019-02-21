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Следователи прокуратуры Харьковской разоблачили межрегиональную коррупционную схему подкупа должностных лиц с целью подтасовки выигрыша в тендерах на поставку фармпрепаратов в медучреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, схема заключалась в следующем. Представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании. Подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только две компании, которые были связаны между собой. С каждого такого тендера врачи получали от 5 до 25% от суммы контракта.

На сегодня прокуратура области утвердила первые подозрения в этом уголовном производстве: менеджеру и директору харьковских фармацевтических ООО, которые поставляли лекарства коммунальным и государственным учреждениям здравоохранения по завышенным ценам.

26-летнему менеджеру и 34-летней директору двух ООО, работающим в фармацевтической отрасли, инкриминируется предложение и предоставление неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц должностному лицу за совершение им в интересах тех, кто предоставляет такую ​​выгоду, действий с использованием им служебных положения, совершенные повторно (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Известно по меньшей мере о двух выигранных тендерах по поставкам в медицинские учреждения в Запорожье на общую сумму около 3 млн грн. То есть сумма перечисленных средств лично медработникам составила около 300 тыс. грн.

Следственным путем сейчас проверяется причастность этих фармкомпаний к подтасовке результатов тендеров еще в десятке медицинских учреждений в Харьковской, Сумской, Луганской, Донецкой областях.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела и лица, причастные к совершению преступлений.
ForUm

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