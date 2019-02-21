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Сегодня, 21 февраля, котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00-27,03 гривни за доллар, сообщает «Экономическая правда».

В 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,97-27,00 гривни;

Евро - 30,54-30,57 гривни;

Российский рубль - 0,4115-0,4121 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 12:06 котировки гривни к доллару составляли 26,89-27,12 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,83 гривни.

На «черном» рынке доллар торгуется по 26,96-27,04 гривни, евро - 30,5 -30,69 гривни.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 февраля на уровне 27,09 гривни.
ForUm

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