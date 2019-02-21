Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank - частный австрийский банк среднего размера, который в основном специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте.

Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины, сообщает «Новое Время».

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов из Терра Банка, 39,5 миллионов долларов из ВиЭйБи Банка, 62 миллиона евро из Городского коммерческого банка и 44 миллиона долларов из банка Киевская Русь.

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и «гарантийные» средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро. К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 миллионов из банка Национальный кредит, 59 миллионов долларов из банка Финансы и Кредит и 115 миллионов из Дельта Банка Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по такой схеме. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейна, из Дельта Банка были выведены 99 миллионов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United SA в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будут найдены иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.