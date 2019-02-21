За год население Украины сократилось на 200 тысяч человек и по состоянию на январь 2019 года составляло чуть более 42 миллионов 153 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным, остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 57 живорожденных.

Только с декабря 2018 года по январь 2019 года население Украины сократилось более чем на 20 тысяч человек.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает абсолютно возможным увеличение населения Украины до 52 миллионов человек.