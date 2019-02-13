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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает абсолютно возможным увеличение населения Украины до 52 миллионов человек. Об этом он сказал на заседании Кабинета министров Украины, представляя отчет правительства за 2018 год, сообщает УНИАН.

Комментируя вопрос поддержки семей с детьми, Гройсман отметил: «Украинцев должно быть больше. Помните, когда-то было нас 52 миллиона? Это не так быстро будет вернуть, но я думаю, что это абсолютно возможно. Тем более, что нас 65 миллионов по миру».

«То есть, надо, чтобы украинцы и рождались, и возвращались», - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что с этой целью вводятся различные программы по поддержке рождаемости и поддержке семей. Премьер, в частности, отметил, что в 2018 году в детских садах было создано 24 тысячи новых мест, а очередь в детсады сокращена на 13 тысяч 200 мест.

Напомним, показатели смертности в Украине почти вдвое превышают показатели рождаемости – на 100 умерших приходится 58 новорожденных. 
ForUm

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