Глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

По его словам, речь идет не об «игре в оборону по учебникам» и не о ведении хозяйства Минобороны​ - закупки Эстонии являются «связанной с безопасностью подготовкой к войне», и задача страны - как можно удачнее конвертировать каждый потраченный цент в оборону.​ Сальм не уточнил, с кем собирается воевать Эстония.

«Самое важное, что я сейчас скажу - это с политической точки зрения немного некорректно - но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне», - сказал Салым.