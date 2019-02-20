На украинско-румынской границе пограничники применили оружие против группы контрабандистов, которые пытались оказать им сопротивление, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Пограничный наряд от отдела «Красноильск» Черновицкого отряда, который патрулировал участок украинско-румынской границы, обнаружил неизвестных, которые стремительно направлялись в сторону границы с носилками на плечах, и начал догонять их для задержания. Контрабандисты, заметив военнослужащих, бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Но уже через несколько минут, поняв, что количественно их гораздо больше, чем пограничников, вернулись, чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар», – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что поскольку пограничники выполняли обязанности по охране границы, с целью прекращения незаконных действий нарушителей и недопущения предпосылок к завладению оружием, пограничники в пределах, определенных законодательством и предоставленных полномочий, вынуждены были применить оружие. В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу.

Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.