Киевская комиссия по вопросам наименований поддержала предложение о присвоении земельному участку на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в ​​Шевченковском районе названия Сквера имени Павла Шеремета. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

«Это предложение поддержано коллективом газеты «Украинская правда» и обсуждено с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - отмечается в сообщении.

Также новые названия получат еще два сквера – на пересечении улиц Зоологической и Дегтяревской – Мюнхенский, и на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновола – имени Муслима Магомаева.