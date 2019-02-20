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Киевская комиссия по вопросам наименований поддержала предложение о присвоении земельному участку на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в ​​Шевченковском районе названия Сквера имени Павла Шеремета. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

«Это предложение поддержано коллективом газеты «Украинская правда» и обсуждено с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - отмечается в сообщении.

Также новые названия получат еще два сквера – на пересечении улиц Зоологической и Дегтяревской – Мюнхенский, и на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновола – имени Муслима Магомаева.

 
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