Киевская комиссия по вопросам наименований поддержала предложение о присвоении земельному участку на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе названия Сквера имени Павла Шеремета. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
«Это предложение поддержано коллективом газеты «Украинская правда» и обсуждено с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - отмечается в сообщении.
Также новые названия получат еще два сквера – на пересечении улиц Зоологической и Дегтяревской – Мюнхенский, и на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновола – имени Муслима Магомаева.
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