Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского.
Об этом свидетельствует запись на сайте международной организации, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что ищут предпринимателя по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.
Как пишут зарубежные СМИ, Грановский сбежал из Израиля, после того как на него пало подозрение в похищении «десятков миллионов долларов» из холдинга BGI. Двух его представителей - Йозефа Шнеорсона и Григория Гуртового - поймали и посадили на 3 года.
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