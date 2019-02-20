также в разделеОбщество
Еще один организатор псевдореферендума на Донбассе получил условный срок 8
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 18
В Украине начинают серийное производство реактивных систем «Верба» и «Ольха» 21
Украину стали больше посещать туристы из Европы, США, Китая 16
Раскрыт масштабный механизм финансирования «ЛНР» 104
Луценко: 46 подозреваемых в убийствах на Майдане сбежали в РФ 33
Денисова попытается поговорить с Москальковой в Греции 15
Депутат от партии Ляшко осужден на 10 лет за убийство свободовца 27
В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта 24
С начала года Украина завернула 96 израильтян, а Израиль – более 500 украинцев 24
Военнослужащего-контрактника осудили за сбыт оружия 20
В Николаеве – масштабные обыски на предприятиях и в школах 203
В Украине не появятся еще 19 российских книг 29
Полковник полиции купил 9 квартир, продавая данные коллекторам 215
Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Докучаевска 20
Депутата Северодонецкого горсовета задержали за создание ОПГ 20
Полиция открыла дело из-за обысков у крымчанина с портретом Бандеры 28
Сегодня – День Героев Небесной Сотни 90

Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского.

Об этом свидетельствует запись на сайте международной организации, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что ищут предпринимателя по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Как пишут зарубежные СМИ, Грановский сбежал из Израиля, после того как на него пало подозрение в похищении «десятков миллионов долларов» из холдинга BGI. Двух его представителей - Йозефа Шнеорсона и Григория Гуртового - поймали и посадили на 3 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги