Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gunes.

Плавбаза ВМС Германии «Вера» является флагманом группы. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

Ранее сообщалось, что немецкий корабль комплексного снабжения Werra 15 февраля пришвартовался в Стамбуле у военного причала.