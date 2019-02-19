также в разделеОбщество
Обвиняемому в сепаратизме экс-нардепу выплатят 9,6 тысячи за «душевные страдания» 14
ГПУ обжаловала залог для Мангера и требует его ареста 31
Названы лауреаты Шевченковской премии-2019 9
Самолет США провел разведку у берегов Крыма 22
РФ провела в Черном море военные учения 9
В ООН призвали ускорить расследование расстрела Небесной Сотни 11
Для Мангера не нашлось электронного браслета 25
Украина и ОАЭ разработали и показали новый БТР 53
Одесский таможенник обложил «данью» владельцев «евроблях» 19
Адвокат: ФСБ пытается давить на пленных украинских моряков 25
На «Николаевоблтеплоэнерго» вслед за горсоветом пришли с обыском 12
Стали известны подробности спецконфискации 1,5 млрд окружения Януковича 41
За время агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов 24
В ВСУ опровергли информацию о пролете бомбардировщика РФ над Донбассом 74
В 2014 году украинские военные освободили более 200 населенных пунктов Донбасса 31
Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков 19
В ВР почтили минутой молчания погибших на Майдане и на Донбассе 20
Родственники погибших на Майдане намерены обратиться в ЕСПЧ 48

Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gunes.

Плавбаза ВМС Германии «Вера» является флагманом группы. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

Ранее сообщалось, что немецкий корабль комплексного снабжения Werra 15 февраля пришвартовался в Стамбуле у военного причала. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги