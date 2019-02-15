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В Черное море направляется флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 -немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа «Эльба». Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

«Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews сообщает, что 15.02.2019 в 07:45 в пролив Босфор курсом на Стамбул вошел флагман SNMCMG2 - немецкий корабль комплексного снабжения FGS Werra (А 514) типа «Эльба». Примерно в 08:15 корабль пришвартовался в Стамбуле у военного причала на мысе Сарайбурну», – написал он

По информации Клименко, FGS Werra прибывает в регион почти без остановки: 02.02.2019 он вышел из немецкой военно-морской базе в Вильгельмсхафене и сделал только одну остановку 11-12 февраля в греческом порту.

Серия из шести плавбаз типа «Эльба» (проект 404) предназначена для мобильного обеспечения в море ракетных катеров и торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил.

Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией.

Напомним, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс изучает возможность усиления своего присутствия в регионе Черного моря для поддержки Украины.
ForUm

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