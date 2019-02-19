также в разделеОбщество
Обвиняемому в сепаратизме экс-нардепу выплатят 9,6 тысячи за «душевные страдания» 14
ГПУ обжаловала залог для Мангера и требует его ареста 31
В Черное море вошли два корабля НАТО 59
Названы лауреаты Шевченковской премии-2019 9
Самолет США провел разведку у берегов Крыма 22
РФ провела в Черном море военные учения 9
В ООН призвали ускорить расследование расстрела Небесной Сотни 11
Для Мангера не нашлось электронного браслета 25
Одесский таможенник обложил «данью» владельцев «евроблях» 19
Адвокат: ФСБ пытается давить на пленных украинских моряков 25
На «Николаевоблтеплоэнерго» вслед за горсоветом пришли с обыском 12
Стали известны подробности спецконфискации 1,5 млрд окружения Януковича 41
За время агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов 24
В ВСУ опровергли информацию о пролете бомбардировщика РФ над Донбассом 74
В 2014 году украинские военные освободили более 200 населенных пунктов Донбасса 31
Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков 19
В ВР почтили минутой молчания погибших на Майдане и на Донбассе 20
Родственники погибших на Майдане намерены обратиться в ЕСПЧ 48

На международной выставке IDEX-2019 в городе Абу-Даби (ОАЭ) представили результат сотрудничества «Укроборонпрома» и компании из ОАЭ Calidus LLC - бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М «Штурм». Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производит Киевский бронетанковый завод. Эта машина успешно прошла испытания боевыми действиями на востоке Украины.

«Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М «Штурм» обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения «Барьер», - говорится в сообщении.

Благодаря наличию боевого модуля Al-Wahash имеет мощный арсенал для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.

Не так давно «Укроборонпром» показал модернизированный танк Т-64.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги