На международной выставке IDEX-2019 в городе Абу-Даби (ОАЭ) представили результат сотрудничества «Укроборонпрома» и компании из ОАЭ Calidus LLC - бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М «Штурм». Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производит Киевский бронетанковый завод. Эта машина успешно прошла испытания боевыми действиями на востоке Украины.

«Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М «Штурм» обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения «Барьер», - говорится в сообщении.

Благодаря наличию боевого модуля Al-Wahash имеет мощный арсенал для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.

Не так давно «Укроборонпром» показал модернизированный танк Т-64.