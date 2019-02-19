Нет законных оснований для того, чтобы лишить регистрации или ликвидировать Украинскую Православную Церковь, а Министерство культуры пытается с помощью давления и угроз заставить религиозные организации УПЦ изменить название.

Фото: УПЦ

Об этом сказал глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя для информационно-просветительского отдела УПЦ последние заявления Министерства культуры о прекращении в судебном порядке деятельности религиозных организаций в случае отказа от переименования.

«В соответствии с частью 3 статьи 16 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", в случае нарушения религиозной организацией, которая является юридическим лицом, положений этого закона и других законодательных актов Украины ее деятельность может быть приостановлена по решению суда», - говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

«На сегодняшний день нет законных оснований для того, чтобы лишить регистрации или ликвидировать Украинскую Православную Церковь, - отметил глава Юридического отдела УПЦ. - Зато мы видим, что Министерство культуры всячески пытается давить на религиозные общины Украинской Православной Церкви с целью их принудительного переименования. Также раздаются всевозможные угрозы для того, чтобы лишить религиозные организации Украинской Православной Церкви регистрации».

Протоиерей Александр Бахов отметил, что Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», на которой ссылаются в министерстве, в ст. 16 определяет конкретные случаи, в которых может быть приостановлена деятельность религиозной организации, и среди них нет оснований, связанных с изменением названия.

«В частности, для того, чтобы прекратить деятельность религиозной организации в судебном порядке, - подчеркиваю, в судебном порядке - это может быть нарушение религиозной организацией законодательства в ряде случаев, предусмотренных статьей 16 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», - сказал он .

Юрист объяснил, в чем конкретно.

«Во-первых, если религиозная организация нарушила ст. 3, 5, 17 Закона Украины о свободе совести. Ст. 3 гарантирует право на свободу совести каждому гражданину Украины и это право включает право принимать, изменять религию, убеждения и т.д., то есть подчеркивается, что человек имеет свободный выбор вероисповедания. В ст. 5 говорится об отделении Церкви (религиозных организаций) от государства. В ст. 17 закреплен порядок пользования имуществом, являющимся собственностью государства, общественных организаций или граждан.

Во-вторых, сочетание обрядовой или проповеднической деятельности религиозной организации с посягательствами на жизнь, здоровье, свободу и достоинство человека. В-третьих, систематического нарушения религиозными организациями установленного законодательством порядка проведения публичных религиозных мероприятий (богослужений, обрядов, церемоний, походов и т.п.). В-четвертых, побуждение граждан к невыполнению своих конституционных обязанностей или действий, которые сопровождаются грубыми нарушениями гражданского порядка, или посягательством на права и имущество государственных, общественных или религиозных организаций».

Комментируя данные пункты Закона и законодательные акты, отец Александр отметил: «Как мы видим, вопросы, связанные с изменением названия никоим образом не пересекаются с теми основаниями, по которым могут прекратить деятельность религиозные организации в судебном порядке».

По его мнению, согласно вышеприведенным основаниям, вполне может быть приостановлена деятельность других религиозных организаций.

«В частности, новообразованная Православная Церковь в Украине, «Киевский Патриархат» подпадают под некоторые признаки этой статьи, по которым могут прекратить их деятельность. Они захватывают имущество? - Захватывают. Они нарушают порядок? - Нарушают. Они разжигают межрелигиозную рознь? - Разжигают. Но почему-то Министерство культуры не хочет прекращать их деятельность в судебном порядке», - констатирует протоиерей Александр Бахов.