Россия провела в Черном море учения с участием ракетного корабля Черноморского флота «Орехово-Зуево» и береговых комплексов «Бал», сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.



«Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» совместно с экипажем малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» Черноморского флота (ЧФ) провели учение с выполнением электронных пусков ракет по морской и береговым целям. По замыслу учения дивизионам комплекса «Бал» необходимо было обнаружить и условно поразить корабль «противника», а экипажу МРК «Орехово-Зуево» - отразить ракетные удары береговых комплексов и ответным пуском ракетного оружия «уничтожить» позиции «Бала», – говорится в сообщении.

Отмечается, что учебный бой был проведен с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия.