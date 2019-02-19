Самолет Военно-воздушных сил США провел разведку в Черном море у берегов оккупированного РФ Крыма, сообщает Радио Свобода со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

По информации PlaneRadar, радиоразведчики RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 07:35 по киевскому времени взлетел с авиабазы «Суда-Бей» в Греции. Уже через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.

RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов.

Напомним, 15 декабря 2018 года разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США провел разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи оккупированного Крыма.

23 января самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВМС США провел патрулирование неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья близ Новороссийска.