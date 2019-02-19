Самолет Военно-воздушных сил США провел разведку в Черном море у берегов оккупированного РФ Крыма, сообщает Радио Свобода со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.
По информации PlaneRadar, радиоразведчики RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 07:35 по киевскому времени взлетел с авиабазы «Суда-Бей» в Греции. Уже через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.
RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов.
08:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 февраля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США🇺🇸 , #Boeing RC-135V , бортовой номер 64-14846 , позывной #MITE21, взлетел с авиабазы Суда бэй о. Крит🇬🇷.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/WyPjtLXw5n
Напомним, 15 декабря 2018 года разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США провел разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи оккупированного Крыма.
23 января самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВМС США провел патрулирование неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и их Черноморского побережья близ Новороссийска.
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