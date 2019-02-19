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Предстоятеля Украинской Православной Церкви хотят проинформировать в СБУ о сведениях, связанных с экстремистскими акциями.

Фото: president.gov.ua

В Службе безопасности Украины инициировали встречу с Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, чтобы ознакомить его с имеющимися в распоряжении ведомства материалами о попытках дестабилизировать ситуацию в стране на религиозной почве. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга, передает РБК-Украина.

«Вчера мы инициировали встречу с Онуфрием, чтобы донести до него сведения, связанные с экстремистскими акциями», – передает издание слова Грицака.

Глава СБУ отметил, что речь идет о вмешательстве российских спецслужб, и подчеркнул, что не стоит разжигать религиозную вражду.
ForUm

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