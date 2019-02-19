Вмешательство в выборы не является чем-то новым для Кремля, и выборы в Украине – не исключение.

У России нет ограничений в применении широчайшего спектра инструментов, чтобы обратить вспять потерю политического влияния в Украине. Правящая элита в современной России до сих пор грезит о геополитическом проекте «русского мира», который обеспечил бы господство московской нео-империи на постсоветском пространстве. Несмотря на нарастающие проблемы внутри самой России, угрожающие ее внутриполитической стабильности и единству 85 субъектов федерации, именно независимость Украины остается в топе повестки дня кремлевских стратегов.

Неумолимый путь Киева к окончательному отрыву от России вызвал бешеную тревогу и агрессию, побуждающую Россию попытаться переломить этот процесс. Российское правительство будет стремиться любой ценой заблокировать европейские и евроатлантические устремления Украины и вернуть ее обратно в орбиту собственного влияния с конечной целью превратить Украину в зависимую территорию.

Для этого используются различные инструменты внутреннего и внешнего давления в военной сфере, сфере безопасности, а также в политической, финансовой, экономической, торговой, энергетической и информационной сферах. Скоординированная стратегия состоит в достижении главной задачи российской гибридной войны, а именно дестабилизации Украины.

Непосредственной целью этой дестабилизации является «перезагрузке» украинских властей в ходе запланированных на 2019 год президентских и парламентских выборов. Хотя планы России спровоцировать досрочные выборы в 2015–2017 годах провалились, в этом году Москва надеется привести к власти пророссийские и популистские силы, которые своими действиями будут способствовать систематическому внутреннему разрушению украинской государственности.

Это было бы идеальным решением «украинского вопроса» для Кремля - целью, над которой напряженно работают как политологи, так и спецслужбы. Существует три основных сценария:

Первый сценарий - «реванш». Разработанный российскими политтехнологами и спецслужбами, он рассматривается как наиболее благоприятный для Москвы и предусматривает смену руководства Украины по принципу «кто угодно, кроме Порошенко», принимая во внимание тот факт, что отношения России с Киевскими властями находятся на чрезвычайно низком уровне.

Если не удастся обеспечить приход лояльного России президента, Москва попытается добиться избрания в следующий состав Верховной Рады как можно большего числа пророссийски настроенных депутатов.

Согласно данного сценария следующими шагами будут:

1) Восстановление межгосударственного диалога с новым украинским руководством в 2019-2020 годах.

2) Начало прямых переговоров между украинскими властями и представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины, чему будут способствовать демонстративные действия России по развертыванию миротворческой миссии.

3) «Федерализация» Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины.

4) Реинтеграция злокачественных «республик» в «новую» Украину в статусе особых автономных или федеральных субъектов.

Сценарий № 2 - «резерв». Он подразумевает, что условные «антироссийские силы» сохранят власть в Украине:

- Признание Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР» и подписание с ними ряда политических и экономических соглашений и договоренностей в области безопасности, в частности, о предоставлении военной помощи в случае агрессии со стороны третьих стран.

- Запуск плана «Русская весна 2.0», то есть работа по созданию новых очагов напряженности в так называемых «русскоязычных» регионах Украины, провоцирование хаоса, аналогичного событиям начала 2014 года; превращение народной оппозиции властям в массовые беспорядки со значительными жертвами.

- Консолидация представителей пророссийской части украинского парламента и бизнес-элит и провозглашение ими «народного правительства Украины», которое бы обратилось к Москве за помощью в разрешении «внутреннего конфликта».

- Ответ России на данное обращение и предоставление «стабилизирующей помощи» путем развертывания на «мятежной» территории Украины ограниченного военного контингента, состоящего из 1-го и 2-го армейских корпусов, где россияне выступали бы в качестве «советников», приглашенных так называемыми «законными властями», с целью минимизировать возможные претензии к России со стороны международного сообщества.

Существует также так называемый «переходный сценарий № 3», направленный на полномасштабную дестабилизацию Украины еще до завершения избирательного цикла в качестве средства укрепления позиций пророссийских сил, стремящихся вернуться к власти.

В контексте этого «переходного сценария» вдохновителем идеи «русского мира» и создателем концепции «Новороссии» является помощник Путина Владислав Сурков, представляющий Россию на переговорах по Украине со Специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

Сурков, также как и руководители Министерства обороны России, военной разведки и ФСБ, считает, что России необходимо до конца марта 2019 года придерживаться тактики усиления военно-политической напряженности как в центре Украины, так и в зоне военных действий на Донбассе и в Азово-Черноморском регионе, а также спровоцировать снижение уровня поддержки Украины со стороны международного сообщества, в частности, США.

Солидарность Вашингтона с Украиной крайне раздражает Россию, как в том числе и последовательная проукраинская позицию Курта Волкера. Волкер не видит никаких возможностей отменить санкции Запада против России в 2019 году.

В начале января этого года экспертная группа Суркова в своем аналитическом отчете о формате переговоров Суркова-Волкера описала спецпредставителя США как чрезвычайно проукраинского политика, использующего любую возможность прямого контакта с президентом США, советником по национальной безопасности, госсекретарем, а также лидерами республиканцев и демократов в Сенате и в Конгрессе, чтобы продвигать вопросы американской поддержки Украины.

Сурков считает, что США, НАТО и ЕС заинтересованы в политической, социальной и экономической стабильности Украины и считают Киев ключевым партнером в военной доктрине США и НАТО в Восточной Европе. Он отмечает, что вице-президент Майк Пенс, советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео будут и впредь поддерживать предложения президента Украины о поставках Киеву оружия.

Вашингтон намерен внимательно следить за избирательным циклом в Украине и планирует определить, способна ли страна защитить себя, стабилизировать внутриполитическое и социальное положение, добиться роста ВВП не менее чем на 5% и улучшить условия ведения бизнеса в стране.

С другой стороны, аналитики Суркова предлагают предпринять следующие шаги, чтобы навредить сотрудничеству США и Украины:

1) Изменение тактики военных действий на линии соприкосновения с более активным использованием диверсионно-разведывательных групп. По словам российских экспертов, Волкер неоднократно выражал обеспокоенность по поводу рычагов влияния России, в частности, вопроса обмена пленными, контроля над интенсивностью обстрелов в зоне боевых действий и блокады, означающей сокращение поставок горюче-смазочных материалов украинской армии.

2) Совершение актов диверсии на стратегических складах вооружений и боеприпасов, а также хранилищах топлива по всей территории Украины с одновременным сокращением поставок в Украину российского и белорусского дизельного топлива.

3) Поддержка наступательной позиции радикальных групп Русской Православной Церкви (бывшего УПЦ МП) в центральной и западной Украине, особенно в Закарпатской области, на Буковине и в Тернопольской области.

4) Продвижение идеи возможного прекращения войны и обмена заключенными при условии прихода к власти в Киеве «политиков», которые являются «друзьями России в Украине». По данным группы Суркова, 13% граждан Украины стабильно поддерживают данный вариант, а почти 50% еще не определились с выбором.

5) Разжигание конфликтов между 7 топ-кандидатами в президенты.

Российские спецслужбы разрабатывают планы привлечения жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» к участию в кампании по дискредитации украинских властей, а также поощрения их активного участия в выборах. Команда Суркова также может продвигать идею слияния двух квази-республик Донбасса с целью усиления давления на украинское правительство после парламентских выборов, чтобы, наконец, обеспечить их официальное признание, а затем развернуть на Донбассе миротворческую миссию.

Менее чем за 6 недель до дня голосования в первом туре президентских выборов, у России есть масса карт, которые она может разыграть.