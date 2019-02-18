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Фотографу Алине Смутко запретили въезд в оккупированный Россией Крым. Об этом она рассказала Крым.Реалии.

«Сегодня я пополнила список лиц, которые «угрожают национальной безопасности России». Результат: мне запрещено въезжать на территорию России, и Крыма в частности, до 2028 года. Очень жаль», – отметила она.

Смутко, считает, что Россия запретила ей въезд в аннексированный Крым из-за ее профессиональной деятельности.

«Вероятнее всего, это из-за моей профессиональной деятельности. Очень тяжело что-то делать и оставаться в Крыму. Думаю, это плановая работа по вытеснению людей, которые ездят туда не только с частными целями. Считаю, что попала под этот «каток». Мои работы в основном публиковались на Крым.Реалии», – пояснила Смутко.

 
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