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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по закупке Генеральной прокуратурой 19 автомобилей в период, когда это было запрещено постановлением Кабинета Министров, сообщает Bihus.Info.

Таким образом НАБУ выполнило решение Соломенского райсуда по жалобе юристов проекта «Жми» (Bihus.Info). До сих пор Бюро, вопреки требованиям УПК, отказывалось регистрировать уголовное производство.

Расследование открыто 31 января по старому. 210 ч. 2 Уголовного кодекса - нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах.

Напомним, юристы из проекта обратились в НАБУ после выхода расследования Bihus.Info «Запрещенные колеса» в ноябре прошлого года. В материале говорилось о том, что Генеральная прокуратура закупила 19 легковых автомобилей (в основном - Toyota Corolla) на общую сумму около 13 млн гривен в то время, когда такие закупки были запрещены постановлением Кабмина (в 2016-2018 годах).

Как оказалось, в то время Генпрокуратура самостоятельно «проанализировала» запрет и пришла к выводу, что оно противоречит закону «О прокуратуре». Поэтому решила его не выполнять.

На время выхода расследование автопарк ГПУ был самым большим за всю историю этого органа и составлял 103 автомобиля. В то же время прокуратура сегодня имеет меньше полномочий в истории.
ForUm

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