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Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в АР Крым и  Севастополе установлено и объявлено в розыск руководство и участники отдельного подразделения «Рубеж», который входил в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» и действовал на территории города Севастополя, сообщает пресс-служба главка.

По результатам полученных в ходе расследования доказательств установлен руководитель незаконно созданного вооруженного формирования «Рубеж», которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 УК Украины (руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия), за что предусмотрена уголовная ответственность до пятнадцати лет лишения свободы.

Кроме того, установлены 9 «бойцов» незаконно созданного вооруженного формирования «Рубеж», которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины «Хмельницкий», разведывательного катера «Славутич», военных частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блок-постов. Установлены личности подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования), за что предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется прокуратурой АР Крым.
ForUm

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