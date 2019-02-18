Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве экс-сотрудника одного из научно-исследовательских институтов на попытке передать иностранной разведке секретные разработки в оборонной сфере государства.

По данным СБУ, ученый был завербован представителями иностранной спецслужбы.

«По замыслу «кураторов» за денежное вознаграждение он должен был передать секретные материалы по радиоизлучающим технологиям, аналогов которых нет в мире», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц столицы при попытке незаконной передачи секретных сведений. Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Продолжаются следственные действия.