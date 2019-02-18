ООН, ОБСЕ и Европейский Союз проинформировали о фактах массового нарушения прав человека в Украине и реальной угрозе эскалации религиозных конфликтов.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, представителям европейского сообщества о религиозной ситуации в Украине рассказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«От лица верующих Украинской Православной Церкви обращаюсь ко всем неравнодушным представителям международных институций. Наша Церковь является наибольшей конфессией Украины, насчитывающей более 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, непрестанно молятся о прекращении войны и установлении мира на своей Родине. Но, к огромному сожалению, православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, вовлекших в эти процессы и Константинопольского Патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве.

Казалось бы, благое дело – попытка создания Единой Поместной Церкви в Украине, должно было увенчаться примирением, но вместо этого наша страна потрясена новыми противоречиями и конфликтами. Сегодня храмы нашей Церкви, которая имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих избивают, а государственные чиновники принуждают священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую Президентом Украины «новую Церковь».

Служба безопасности Украины вызывает на допросы наших священников, а наши епископы могут выезжать за границу только после предварительного допроса и усиленного осмотра специальными государственными службами. В этом обращении Вы увидите шокирующие кадры избиения верующих и захватов храмов в присутствии сотрудников полиции, что становится уже обыденным делом в нашей стране. Также в завершении мы публикуем ссылки на правозащитные отчеты и наши заявления в ОБСЕ и ООН, содержащие детальные доказательства этих фактов», - говорится в тексте обращения.

Владыка Виктор подчеркнул, что «в течение последних пяти лет политики самого высокого уровня открыто выражают неприязнь к нашей Церкви, подавая всему обществу маркеры того, что в отношении УПЦ и ее верующих можно безнаказанно совершать преступления».

Епископ УПЦ рассказал, как при помощи принятия антицерковных законов власть вмешивается в дела Церкви.

«Совсем недавно парламент Украины принял закон, обязывающий все наши религиозные организации внести изменения в свои исторические названия, включив в них сведения несоответствующие действительности. Этот закон является прямым вмешательством государства в дела Церкви, что нарушает не только базовые права человека, но и европейский принцип автономии религиозных организаций. Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах согласно Томосу о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году. Вот уже 29 лет административный центр управления Украинской Православной Церкви находится в столице нашего независимого государства – городе Киеве.

Несмотря на это, Президент и другие политики пытаются обвинить нас в несуществующих «связях с Москвой», «сепаратизме», «пропаганде русского мира», навешивая на наших верующих политические ярлыки, не имеющих ничего общего с церковной жизнью. Сегодня в Украине происходит борьба по последнему барьеру человеческого измерения – духовному. Это, без сомнений, будет иметь свои отрицательные последствия не только для нашей интегрирующейся в Европу страны, но и для всех стран Европейского Союза и всего мира», - подчеркнул епископ Виктор.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях проинформировал, что «миллионы верующих нашей Украинской Православной Церкви выступают с призывом к официальным лицам европейских и международных институций возвысить свой веский голос и вмешаться в события, происходящие в наше время на Украине, в соответствии с Вашими полномочиями и мандатами, предусматривающими право высказываться, действовать и защищать справедливость с помощью современных инструментов дипломатии, права и правосудия».

Епископ, от имени Украинской Православной Церкви пригласил журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран приехать в Украину и «увидеть воочию все происходящее, чтобы детально изучить наше сложное положение.

Со своей стороны мы уже несколько последних лет информируем международный правозащитный механизм, систему специальных докладчиков ООН по свободе религии и убеждений, Совет по правам человека ООН, ОБСЕ о фактах нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви и будем продолжать это делать».