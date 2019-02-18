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В симферопольском СИЗО в аннексированном Крыму не приняли передачу для украинского активиста Владимира Балуха. Об этом сообщила 17 февраля его жена Наталья в комментарии «Крымской правозащитной группе».

«Со среды, за три рабочих дня, ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье руководство не работает», - пояснила Наталья Балух.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, вероятно, для участия в судебном заседании.

25 января подконтрольный России Керченский городской суд отказал украинскому активисту в условно-досрочном освобождении.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.  

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.
ForUm

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