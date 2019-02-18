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Грубейшие нарушения прав человека, которые происходят в Украине, сознательно замалчиваются в Европейском Союзе.

Фото: РИА Новости

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передают «РИА Новости».

«Европейский суд по правам человека не заинтересован в том, чтобы эта проблематика (нарушения прав верующих – ред.) как-то обсуждалась, потому что сейчас на Западе Россия представляется в качестве антигероя, а Украина - в качестве героя. На Западе вокруг этих событий сейчас организован заговор молчания: о них не говорят, о них не пишут. Такова политическая конъюнктура», - сказал митрополит Иларион. 

По его словам, вероятность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с противоправными и дискриминационными действиями государства в Украине в отношении канонической Украинской Православной Церкви обсуждается в СМИ и блогосфере. Однако для подачи иска в ЕСПЧ необходимо пройти все судебные инстанции в своей стране, и если это не сработает, «нельзя исключить обращения в Европейский суд по правам человека».

«Но Европейский суд по правам человека не является механизмом, способным решать реальные проблемы. Это можно увидеть на примере многих процессов, которые в этом судебном органе проходят, а потом не имеют никакого конкретного результата», - скептически заметил митрополит Иларион.

Если в Украине будут продолжаться массовые нарушения прав человека, в том числе прав верующих, то об этом «заговорят и на Западе», в том числе в средствах массовой информации, правозащитных организациях и в ЕСПЧ, уверен митрополит Иларион.
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