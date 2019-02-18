Основная причина глобальной усталости и депрессии кроется в нашей закрытости, и прежде всего - от себя самого.

Фото: Комсомольская правда в Украине

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем блоге на сайте «Комсомольская правда в Украине».

«Мы тщательно скрываем наши чувства, не признаемся себе в истинных причинах того или иного поступка, а это забирает очень много сил, больше, чем мы можем себе представить», – поясняет иерарх.

По его словам, «все эти нераскрытые, невыявленные эмоции ложатся тяжелым грузом на наше сердце, искажая самоотношение и наши связи с миром и окружающими нас людьми. Под тяжестью этого груза все вокруг начинает видеться в мрачных, пессимистических тонах».

«Откуда же берется закрытость? – задается вопросом архиерей. - Из страха. Страх препятствует нашему развитию. Он диктует свои законы, и большинство, к сожалению, принимает их».

Он подчеркивает: избавиться от страха – «это трудоемкая и целенаправленная работа над собой, над своей гордыней, ведь именно она порождает все страхи. Страх показаться смешным, нерешительным, слабым, глупым. Мы боимся быть неидеальными».

«Безусловно, не стоит выставлять свои недостатки на показ, но и приписывать себе чужие качества и подвиги тоже не стоит. Это крайне небезопасно. Именно это несоответствие впоследствии и приведет к глобальной усталости и глубокому кризису, а также закончится разочарованиями, которые наступят непременно и могут повлечь за собой уныние с депрессией», – говорит владыка.

«Не стоит рисковать и играться с такими вещами. Нужно ответственно и трезво смотреть на себя и на окружающий мир. И тогда лишний и ненужный груз спадет с ваших плеч, и дальнейшая дорога сразу станет легче и радостнее. Жизнь вновь засверкает всеми своими красками, которые, возможно, уже давно были позабыты», – заключил он.