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Мэр Киева Виталий Кличко назвал кандидата в президенты от партии Слуга народа и шоумена Владимира Зеленского пассажиром самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Об этом он сказал во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, передает LIGA.net.

Он отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

«Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. Довольно креативно сказать – давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете», - сказал мэр Киева.

По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны. 
ForUm

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