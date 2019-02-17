Мэр Киева Виталий Кличко назвал кандидата в президенты от партии Слуга народа и шоумена Владимира Зеленского пассажиром самолета, который случайно очутился в кабине пилота. Об этом он сказал во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, передает LIGA.net.

Он отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

«Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. Довольно креативно сказать – давайте писать программу вместе с народом. Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете», - сказал мэр Киева.

По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны.